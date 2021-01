Incidenta Coronavirus Doar 4 judete mai sunt in scenariul rosu. Cele mai multe, in scenariul verde

Bucurestiul are o rata de incidenta de 3.62 la mia de locuitori, cu 944 de cazuri noi si un total de 104.762 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj are o rata de incidenta de 3.09 la mia de locuitori, cu 229 de infectari noi si un total de 30.827.Ilfov are o rata de incidenta de 4.12 la mia de locuitori, 292 de cazuri noi si 25.137 in total.Timis are o rata de incidenta de 3.31 la mia de locuitori, 385 de cazuri noi si 27.107 in total.In scenariul galben mai sunt Alba - 1.87, Arges - 1.61, Bihor - 1.84, Braila - 1.98, Brasov - 2.57, Caras-Severin - 1.75, Constanta - 2.87, Dambovita - 1.66, Galati - 1.72, Giurgiu - 1.59, Ialomita - 1.87, Maramures - 1.82, Teleorman - 1.72, Tulcea - 1.51 si Vaslui - 1.67.In rest, toate judetele sunt in scenariul verde, cu o rata de incidenta sub 1.5 la mia de locuitori.Citeste si: Peste 5.700 de cazuri noi, din 34.000 de teste. 121 de persoane au murit in ultima zi. Care e situatia la ATI