Incidenta cazurilor COVID-19. Niciun judet nu mai este in scenariul rosu. "Verdele" este predominant

Cea mai mare rata de incidenta ramane in Bucuresti, de 2,62 la mia de locuitori, iar cea mai mica in Suceava, de numai 0,38 la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti are o rata de incidenta de 2,62 la mia de locuitori, 133 de cazuri noi, inregistrate in ultimele 24 de ore , si 180.289 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Ilfov, cu 2,47 incidenta la mia de locuitori, 48 de infectari noi si 44.331 de cazuri in total.Pe locul trei este Cluj, cu 2,36 incidenta la mia de locuitori, 8 cazuri noi si 56.150 de infectari in total.La polul opus sunt Suceava (0,38), Gorj (0,40) si Maramures (0,46).