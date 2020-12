Coronavirus Romania Incidenta cazurilor. Inca un judet trece in zona verde, numarul total ajungand la 7

Bucurestiul ramane pe primul loc, cu o rata de incidenta de 6.94 la mia de locuitori, 1.142 de cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore si 85.669 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Ilfov, cu 6.75 rata de incidenta, 281 de cazuri noi si 19.675 de cazuri in total.Constanta a ajuns la 6.49 rata de incidenta, 309 cazuri noi si 22.482 de cazuri in total.Clujul mentine o valoare ridicata, de 5.08 la mia de locuitori, cu 189 de cazuri noi si 25.853 de imbolnaviri in total.Nu mai putin de sapte judete au trecut in scenariul verde, cu o rata de incidenta sub 1.5 la mia de locuitori.Harghita are cea mai mica rata de incidenta, de 0.92 la mia de locuitori, 17 cazuri noi si 4.998 de cazuri in total.Urmeaza Gorj, cu 0.93 la mia de locuitori, 28 de cazuri noi si 4.732 de cazuri in total.Olt are 1.2 rata de incidenta, 65 de cazuri noi si 8.407 in total.Salaj are 1.33 la mia de locuitori, 23 de cazuri noi si 5.973 in total.Neamt are 1.35 la mia de locuitori, 74 de cazuri noi si 10.174 in total.Vrancea, noul judet intrat in zona verde, are o rata de incidenta de 1.4 la mia de locuitori, 40 de infectari noi si 6.400 in total.Suceava are 1.45 la mia de locuitori, 70 de cazuri noi si 14.277 in total.Citeste si: Lista celor mai grav afectate zone din tara. Bucurestiul, in continuare fruntas la imbolnaviri