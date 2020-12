Coronavirus Romania: Incidenta cazurilor. Capitala ramane cea mai lovita de virus

Capitala are o rata de incidenta de 6.9 la mia de locuitori, 556 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 86.225 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.La egalitate sunt Constanta si Ilfov, cu 6.49 la mia de locuitori. Constanta a raportat 303 cazuri noi, avand in total 22.785 de cazuri. Ilfov a inregistrat 193 de cazuri noi, cu un total de 19.868.Restul judetelor au rate de incidenta sub 5 la mia de locuitori si doar doua depasesc 4 la mia de locuitori, adica Brasov si Cluj.Clujul are o rata de incidenta de 4.91 la mia de locuitori, 103 cazuri noi si 25.956 in total.Brasov are o rata de incidenta de 4.71 la mia de locuitori, 112 cazuri noi si 22.384 in total.Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Salaj, Suceava si Vrancea se mentin in scenariul verde.Gorj are o rata de incidenta de 0.91, Harghita - 0.91, Neamt 1.34, Olt 1.19, Salaj - 1.32, Suceava - 1.46, si Vrancea - 1.41.Citeste si: Au fost facute doar 8.059 de teste, in 24 de ore. La ATI situatia este alarmanta