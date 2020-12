Coronavirus Romania Incidenta cazurilor. Bucurestiul si alte patru judete raman la valori extrem de ridicate

Capitala are o rata de incidenta de 7.01 la mia de locuitori, 1.127 de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore si 88.495 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Ilfov, cu 6.67 rata de incidenta, 433 de infectari noi si 20.491 in total.Pe locul trei este Constanta, cu o rata de incidenta de 6.35 la mia de locuitori, 217 cazuri noi si 23.280 de la inceputul pandemiei.Clujul are 5.04 rata de incidenta, 101 imbolnaviri noi si 26.321 de cazuri in total.Brasov are 5.1 rata de incidenta, 308 cazuri noi si 22.854 de cazuri in total.In zona verde sunt Gorj (0.9), Harghita (0.89), Neamt (1.38), Olt (1.2), Salaj (1.43) si Vrancea (1.21).Citeste si: 164 de morti si 5.991 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva situatia este critica