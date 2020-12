Incidenta cazurilor de COVID-19. Constanta, cea mai mare rata. Doua judete trec in scenariul verde

Constanta are o rata de incidenta de 7.48 la mia de locuitori, cu 312 cazuri confirmate in ultimele 24 de ore si un total de 17.543 de cazuri de la inceputul pandemiei.Pe locul doi este Ilfov, cu o rata de incidenta de 6,91 la mia de locuitori, cu 284 de infectari in ultimele 24 de ore si un total de 15.704 de imbolnaviri.Urmeaza Sibiu, cu incidenta de 6.47 la mia de locuitori, 120 de cazuri noi si 14.182 in total.La egalitate sunt Bucurestiul si Clujul, cu un indice de incidenta de 6.2 la mia de locuitori. Bucurestiul a inregistrat 808 cazuri noi si un total de 68.347, iar Clujul are 184 de imbolnaviri noi si un total de 21.905.Valori ridicate sunt si in Brasov - 5.96 la mia de locuitori, in Arges - 5.25, dar si in Arad - 5.16.La polul opus sunt Gorj si Harghita, aflate in zona verde, ambele avand o rata de incidenta de 1.42 la mia de locuitori. Gorjul a avut 28 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, cu un total de 4.376 de imbolnaviri, iar Harghita a raportat 27 de cazuri noi si un total de 4.686.Citeste si: Nou record de pacienti internati la ATI: 1.259. Numarul deceselor a crescut dramatic