Incidenta cazurilor de COVID-19. Constanta ramane pe primul loc, cu cea mai ingrijoratoare valoare. 3 judete au trecut in scenariul verde

Constanta are o rata de incidenta de 7.35 la mia de locuitori, cu 439 de cazuri noi, confirmate in ultimele 24 de ore, si un total de 17.982 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Ilfov, cu o rata de incidenta de 6.57 la mia de locuitori, 192 de cazuri noi si un total de 15.896 de cazuri.Urmeaza Sibiu, cu o rata de incidenta de 6.32 la mia de locuitori, 105 cazuri in ultimele 24 de ore si 14.287 in total.Sunt, in continuare, valori mari si in Cluj, Bucuresti si Brasov.Clujul are o rata de incidenta de 5.96 la mia de locuitori, 270 de imbolnaviri noi si un total de 22.175. Capitala are o incidenta de 5.69, 707 cazuri noi si 69.054 in total. Brasov are incidenta de 5.62 la mia de locuitori, 140 de cazuri noi si 19.372 in total.La polul opus sunt Gorj, Harghita si Olt, toate in scenariul verde. Gorj are 1.34 rata de incidenta, 28 de cazuri noi si 4.404 in total. Harghita are o incidenta de 1.27 la mia de locuitori, 11 cazuri noi si 4.697 in total. Olt are o incidenta de 1.44 la mia de locuitori, 27 de cazuri noi si 7.463 de imbolnaviri in total.Citeste si: Aproape 5.000 de cazuri noi la nici 16.000 de teste. Situatia la ATI este ingrijoratoare