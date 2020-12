Incidenta cazurilor de COVID-19. Constanta ramane pe primul loc, dar un alt judet se apropie ingrijorator de valoarea imensa

Municipiul Constanta a ajuns la o rata de incidenta de 7.15 la mia de locuitori, raportand 318 cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 18.300 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Ilfov, cu o rata de incidenta de 7.12 la mia de locuitori, 242 de imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore si un total de 16.138 de cazuri.Pe locul trei este Clujul, cu 5.82 rata de infectare, 399 de cazuri noi si 22.574 in total.Urmeaza Sibiu, cu 5.78 incidenta la mia de locuitori, 69 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore si 14.356 de cazuri in total.Si Bucuresti si Brasov raman la valori de peste 5 la mia de locuitori. Capitala are o rata de incidenta de 5,42 la mia de locuitori, 767 de cazuri noi si 69.821 in total. Brasov are o incidenta de 5.38 la mia de locuitori, 230 de infectari noi si 19.602 de cazuri in total.La polul opus sunt Gorj, Harghita si Olt, toate fiind in scenariul verde. Cea mai mica rata de infectare este in Harghita, de numai 1.17 la mia de locuitori, 34 de cazuri noi si 4.731 in total. Urmeaza Olt, cu 1.19 la mia de locuitori, 111 cazuri noi si 7.574 in total. Gorj are o rata de incidenta de 1.32 la mia de locuitori, 36 de imbolnaviri noi si 4.731 de cazuri in total.Citeste si: Record negru: 212 decese, in 24 de ore. Situatie tragica la ATI