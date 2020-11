Incidenta cazurilor de COVID-19. Primul judet care a coborat din nou pe verde dupa doua saptamani

Pe de alta parte, dupa doua saptamani, un judet a coborat din nou sub 1,5 la mia de locuitori. Gorjul are o incidenta de 1,48 la mia de locuitori, trecand in zona verde, lucru care nu s-a mai intamplat din 13 noiembrie, data la care doar Vrancea mai avea o rata atat de mica.Constanta este pe primul loc, cu un indice de 7,54 la mia de locuitori, 536 de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore, si un total de 16.127 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Sibiul, cu o rata de incidenta de 7,49, 222 de cazuri noi si un total de 15.501 de imbolnaviri.Au raportat valori peste 6 la mia de locuitori si Brasovul, Bucurestiul si Clujul.Rata de incidenta din Brasov este de 6,79 la mia de locuitori, cu 428 de cazuri noi si un total de 18.449.Capitala are o rata de incidenta de 6,63 la mia de locuitori, 1.283 de imbolnaviri noi si 64.972 de cazuri in total.In Cluj rata de incidenta este de 6,89 la mia de locuitori, cu 434 de cazuri noi si 20.954 in total.La polul opus este Gorjul, care marcheaza o premiera in ultimele doua saptamani. Are o rata de incidenta de 1.48 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca trece din nou in zona verde. Nu au mai existat judete in zona verde din 13 noiembrie, cand Vrancea avea o incidenta de 1.42 la mia de locuitori. In Gorj au fost raportate 54 de cazuri noi, iar numarul total de imbolnaviri este de 4.231.Reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica au confirmat ca Gorjul este in zona verde, cu toate ca l-au colorat, pe harta incidentei, tot cu galben, fiind vorba despre o eroare.Citeste si: Cel mai grav afectate zone din tara. Numar alarmant de cazuri noi in Bucuresti si Constanta Citeste si: Peste 8.400 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 172 de oameni au murit, iar la terapie intensiva situatia este critica