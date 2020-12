Coronavirus Romania Incidenta cazurilor. Tot mai multe judete trec in scenariul verde

Ilfov este pe primul loc, cu o rata de incidenta de 6.24 la mia de locuitori, 166 de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore, si un total de 22.860 de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Municipiul Bucuresti, cu 4.76 la mia de locuitori, 537 de cazuri noi si 96.013 in total.Pe locul trei este Constanta, cu 4 la mia de locuitori, 195 de infectari noi si 25.194 in total.Urmeaza Timis, cu 3.83 la mia de locuitori, dar si Brasov si Cluj raman in scenariul rosu, ambele avand 3.83 la mia de locuitori.In scenariul verde sunt Covasna (0.98), Gorj (0.71), Harghita (0.46), Iasi (1.22), Mehedinti (1.48), Neamt (1.13), Olt (0.91), Salaj (1.03), Satu Mare (1.3), Suceava (1.29) si Vrancea (1.02).Citeste si: 111 decese si 3.812 cazuri noi in ultimele 24 de ore. Au fost efectuate aproape 17.000 de teste