CORONAVIRUS Romania. Ilfovul are cea mai ridicata rata de incidenta la mia de locuitori. Doar 6 judete mai sunt in scenariul rosu

Judetele in scenariul rosu

Judetele in scenariul verde

Ilfov are cea mai ridicata rata de incidenta, de 4.96 la mia de locuitori, cu 239 de cazuri noi de COVID-19, confirmate in ultimele 24 de ore, si un total de 23.417 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania.Ilfov - 4.96 rata de incidentaBrasov - 3.16Bucuresti - 3.97Cluj - 3.37Constanta - 3.22Timis - 3.41Tot mai mult judete trec in scenariul verde, fiind 14 care au o rata de incidenta sub 1.5 la mia de locuitori.Bacau - 1.4 la mia de locuitoriBuzau - 1.16Covasna - 0.73Dolj - 1.41Gorj - 0.62Harghita - 0.4Iasi - 1.09Mehedinti - 1.32Neamt - 1.05Olt - 0.75Salaj - 0.86Satu Mare - 1.03Suceava - 1.23Vrancea - 0.84Citeste si: 4.637 de cazuri noi si 135 de decese, in 24 de ore. La ATI, situatia este critica