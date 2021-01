Coronavirus Romania. Ilfov, cea mai mare rata a incidentei de infectare. Alte patru judete se incadreaza in scenariul rosu

Bucuresti are o rata de incidenta de 3.97 la mia de locuitori, cu 825 de cazuri noi de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore si 108.058 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj are o rata de incidenta de 3.6 la mia de locuitori, 111 de imbolnaviri noi si 31.821 de cazuri in total.Constanta a ajuns la 3.06 la mia de locuitori, 120 de cazuri noi si 27.770 de cazuri in total.Ilfov are cea mai ridicata rata de incidenta, de 4.69 la mia de locuitori, 167 de infectari noi si 25.997 de cazuri in total.Timis are o rata de incidenta de 4.05 la mia de locuitori, 212 cazuri noi si 28.238 de cazuri in total.Citeste si: Cele mai afectate zone: Capitala, in topul infectarilor. Alte 10 judete trec de 100 de cazuri, raportate in ultimele 24 de ore