Coronavirus Romania Incidenta cazurilor. Suceava si alte 5 judete reusesc sa se mentina pe "verde" pentru a doua zi la rand

Portrivit datelor raportate de autoritati in cursul zilei de sambata, 12 decembrie, municipiul Bucuresti are o rata de incidenta de 6.89 la mia de locuitori, cu 1.156 de cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore si 84.527 de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Constanta, cu 6.76 la mia de locuitori si 437 de imbolnaviri noi, numarul total fiind de 22.173 de cazuri.Pe locul trei este Ilfov, cu o rata de incidenta de 6.75 la mia de locuitori, 344 de cazuri noi si 19.394 in total.Clujul are, de asemenea, o valoare ridicata, de 5.1 la mia de locuitori, 274 de cazuri noi si 25.664 in total.In scenariul verde sunt nu mai putin de sase judete - Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Salaj si Suceava. Toate sase s-au aflat pe "verde" si in cursul zilei de 11 decembrie, dupa ce, pe 9 decembrie, pe lista bunelor exemple se aflau doar judetele Gorj, Harghita si Olt.Gorj are gradul de incidenta de 0.97 la mia de locuitori, 21 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si 4.704 in total.Harghita are 0.95 la mia de locuitori, 9 imbolnaviri noi si 4.981 de cazuri in total.Neamt inregistreaza 1.32 la mia de locuitori, 57 de infectari noi si 10.100 in total.Olt a ajuns la 1.25 la mia de locuitori, cu 75 de cazuri noi si 8.342 in total.Salaj a raportat un grad de incidenta de 1.41 la mia de locuitori, 25 de cazuri noi si 5.850 in total.Suceava are un grad de incidenta de 1.44 la mia de locuitori, 111 infectari noi si 14.207 in total.Citeste si: Lista celor mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul conduce in continuare detasat, dar sunt alte cinci judete cu imbolnaviri in masa