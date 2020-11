CORONAVIRUS Trei judete au depasit incidenta de 6 cazuri la mia de locuitori, iar alte trei sunt la limita. Sibiul - la distanta pe primul loc

Cea mai ridicata incidenta a raspandirii imbolnavirilor se inregistreaza in Sibiu, unde sunt raportate 8,17 cazuri la mia de locuitori. Urmeaza judetul Cluj, cu o incidenta de 7,66, iar apoi Timis, care a ajuns la 6,63.De pragul 6 se apropie si judetele Alba - cu 5,98, Bihor - 5,95 si Salaj - 5,97.La polul opus, cea mai mica incidenta este in Vrancea - 1,61, si in Vaslui - 1,88.Citeste si: CORONAVIRUS Romania Cel mai puternic afectate zone din Romania. Bucurestiul are peste 1.000 de cazuri noi in 24 de ore