Coronavirus Romania Sibiul se mentine pe primul loc, cu o rata de incidenta uriasa. Alte 6 judete inregistreaza valori foarte mari

Situatia este ingrijoratoare in alte sase judete, in care rata de incidenta trece de 6 la mia de locuitori. Doar 16 judete se mai afla in zona galbena, toate celelalte fiind deja in partea rosie, critica.Sibiul a ajuns la o rata de incidenta de 8,64 la mia de locuitori. Luni, 23 noiembrie, a inregistrat 171 de cazuri noi, ajungand la un total de 12.600 de infectari de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Ilfov, cu o rata de incidenta de 8,13 la mia de locuitori, 287 de imbolnaviri noi raportate si un total de 13.063 de cazuri.Urmeaza judetul Brasov, cu o rata de infectare de 7,19 la mia de locuitori, 302 infectari noi in ultimele 24 de ore si un total de 16.993 de cazuri.La mica distanta se claseaza Clujul, cu o rata de infectare de 7,09 la mia de locuitori, 165 de cazuri noi si un total de 19.081.Constanta are o incidenta de 6,82 la mia de locuitori, 417 cazuri noi si 14.010 in total.Capitala a ajuns la o incidenta de 6,61, cu 1.307 cazuri noi raportate si un total de 59.712.Alba are o rata de incidenta de 6,12 la mia de locuitori, 62 de infectari noi si 9.036 de cazuri in total.La polul opus sunt Gorjul, cu o incidenta de 1,66 la mia de locuitori, urmat de Olt - 1,86, Harghita - 1,89 si Vrancea - 1,97.Citeste si: 130 de oameni au murit in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 4.207 cazuri noi din 9.938 de teste efectuate