GRAFIC Incidenta cazurilor de COVID-19. Cluj intra din nou in scenariul rosu. Timis, cea mai ridicata valoare

Scenariul rosu

Scenariul galben

Alba - 1.56

Bihor - 1.58

Botosani - 1.53

Brasov - 2.2

Bucuresti - 2.32

Caras-Severin - 1.82

Constanta - 1.86

Galati - 1.54

Ilfov - 2.85

Maramures - 2.47

Salaj - 1.85

Satu Mare - 1.66

Suceava - 1.88

Timis are cea mai mare incidenta, de 3.48 la mia de locuitori, 126 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore si 31.212 in total, de la inceputul pandemiei.Cluj are o incidenta de 3.07 la mia de locuitori, 234 de infectari noi si 34.710 in total.In scenariul galben sunt 13 judete, care au o rata de incidenta cuprinsa intre 1.5 si 3 la mia de locuitori.Citeste si: Zonele afectate de COVID-19. Municipiul Bucuresti ramane in top, cu un numar urias de infectari, in raport cu totalul cazurilor