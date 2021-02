GRAFIC Incidenta COVID-19 in Romania. In functie de scenariul in care se afla localitatea, se decide cum merg elevii la scoala

Lista judetelor aflate in scenariul galben

Alba - 1.84 la mia de locuitori

Brasov - 2.08 la mia de locuitori

Bucuresti - 1.94 la mia de locuitori

Cluj - 2.22 la mia de locuitori

Hunedoara - 1.5 la mia de locuitori

Ilfov - 2.23 la mia de locuitori

Maramures - 2.98 la mia de locuitori

Salaj - 1.66 la mia de locuitori

Satu Mare - 1.73 la mia de locuitori

Suceava - 1.55 la mia de locuitori

In functie de scenariul in care se afla unitatile de invatamant din fiecare localitate, se decide ce elevi vor merge la scoala fizic. Astfel, in cazul scolilor din localitatile aflate in scenariul verde, toti copiii merg la scoala. In scenariul galben, merg la scoala doar copiii de gradinita, din ciclul primar si din clasele a VIII-a si a XII-a. In cazul scenariului rosu, merg fizic doar copiii de gradinita si cei din ciclul primar.Judetul Timis este singurul care mai este in scenariul rosu, cu o rata de incidenta de 3.43 la mia de locuitori, 170 de infectari noi, in ultimele 24 de ore si 33.792 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.