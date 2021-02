Incidenta cazurilor COVID-19. Timis, cea mai mare rata de infectare. Inca un judet este in scenariul rosu

Lista judetelor in scenariul galben

Alba - 2.06 la mia de locuitori

Brasov - 2.06 la mia de locuitori

Bucuresti - 1.95 la mia de locuitori

Cluj - 2.52 la mia de locuitori

Hunedoara - 1.65 la mia de locuitori

Ilfov - 2.13 la mia de locuitori

Salaj - 1.58 la mia de locuitori

Satu Mare - 1.77 la mia de locuitori

Judetul Timis are o rata de incidenta de 3.62 la mia de locuitori, 234 de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore , si 34.909 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Maramures are o incidenta de 3.06 la mia de locuitori, 106 cazuri noi si 15.108 de cazuri in total.