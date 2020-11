Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in judetul Brasov a depasit pragul de 3 la mia de locuitori

Conform datelor publicate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, municipiul Brasov a avut, vineri, cea mai ridicata rata de transmitere a virusului in judet - 4,94 cazuri la mia de locuitori.Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a fost peste 4 cazuri la mia de locuitori si in localitatile limitrofe Harman (4,89), Ghimbav (4,37) si peste 3 in Sanpetru (3,22).Intr-un numar de 13 localitati incidenta cumulata depaseste 3 cazuri la mia de locuitori, iar in alte 23 se situeaza intre 1,5 si 3, doar in trei localitati din mediul rural neexistand niciun caz de COVID-19.Potrivit datelor DSP, in judetul Brasov, vineri, erau 2.388 de persoane cu teste pozitive COVID-19, dintre care 90 in focare.Conform GCS, in judetul Brasov, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate peste 400 de noi cazuri de infectare cu virusul.