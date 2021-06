Incidenta COVID-19 la nivel national este sub 0,18 cazuri la mia de locuitori. Doar 63 de infectari inregistrate in ultimele 24 de ore

Incidenta se mentine sub 0,18 cazuri la mia de locuitori in toata tara.In municipiul Bucuresti au fost raportate doar 7 cazuri noi.Judetele cu cele mai multe cazuri sunt Cluj cu 8, Prahova si Timis cu cate 5 cazuri.In intervalul 18.06.2021 (10:00) - 19.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 96 de decese (42 barbati si 54 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Arges, Bacau, Brasov, Calarasi, Constanta, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.203 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.044.944 de pacienti au fost declarati vindecati.