Coronavirus Romania. Incidenta de peste 7 la mie in Constanta si Ilfov. Judetul Harghita are cea mai mica rata de infectare

Potrivit raportului autoritatilor, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 7,26 in Ilfov si 7, 17 in Constanta.Alte trei judete si Bucurestiul au rata de infectare de peste 5 la mie. In total, 19 judete si Capitala sunt in scenariul rosu.Sunt insa si trei judete in care rata de infectare este mai mica de 1,5 la mie. Acestea sunt Harghita, Gorj si Olt.Judetul harghita are cea mai mica rata de infectare (1.09 la mie)Citeste si: