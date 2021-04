Incidenta record pentru Ilfov: Ultima raportare arata o rata a infectarilor de 9,45 de cazuri la mia de locuitori. Bucurestiul ramane peste 7 GRAFIC

Incidenta in Ilfov este in crestere. Miercuri, 31 martie se inregistra o rata a infectarilor de 9,37 la mie.In Bucuresti, rata de infectare este de 7,06 la mie si tot aici au fost raportate 1.165 de cazuri noi la 24 de ore.Conform datelor transmse autoritatile sanitare, Romania se afla la o incidenta de 3,95 la mia de locuitori, iar Capitala si 13 judete se afla in secariul rosu de coronavirus , iar alet dou judete sunt la un pas de pragul dintre scenariul galben si cel rosu.Cel mai putin afectate par sa fie judetele Harghita, Suceava si Vrancea. Acestea nu au depasit pragul de 1,5 la mia locuitori.Potrivit raportului publicat joi, 1 aprilie, Romania a inregistrat un record absolut, de la inceputul pandemiei pana in prezent , de pacienti aflati in stare grava la ATI in ultimele 24 de ore: 1.434.