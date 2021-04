Incidenta in Capitala a scazut sub 3 la mie. Prefectul Alin Stoica: "Duminica vom lua decizia relaxarilor, daca se mentine acest trend si maine"

"Indicele de infectare este de 2,98. Daca se confirma acest indice si maine, duminica vom decide, iar luni vom putea lua masurile.Daca indicele va creste nu se va mai lua decizia relaxarii.Sper sa fie doar o continua scader", a spus Alin Stoica la Digi 24 Cu o zi in urma, indicele in Capitala era inca putin peste pragul de 3 la mie.Potrivit legislatiei, la scaderea incidentei COVID-19 sub 3 la mia de locuitori, pot fi deschise restaurantele la interior la capacitate de 30% si in intervalul orar 6,00 - 22,00.De asemenea, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului.Cea mai mare incidenta a fost inregistrata in Bucuresti in 31 martie, 7,08 la mia de locuitori.Prefectul Capitalei spunea ieri la Digi24 ca autoritatile vor astepta 24-48 de ore pentru a se asigura ca incidenta ramane sub 3 la mie, dupa care se va reuni Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, pentru a decide relaxarea masurilor.El a spus ca acest comitet se poate reuni inclusiv in vacanta de Paste si ca se asteapta la o relaxare a restrictiilor in Capitala la inceputul saptamanii viitoare.