Incidenta cazurilor de coronavirus. Toate judetele inregistreaza scaderi usoare, dar Bucurestiul, Ilfovul si Constanta raman la cote foarte ridicate

Astfel, conform celor mai recente date ale autoritatilor, cea mai mare incidenta este inregistrata in Bucuresti (6,64 la mie). Tot aici, joi, au fost raportate 903 cazuri noi. Urmeaza Ilfov (6,45 la mie), Constanta (5,95) si Brasov cu (5,02).14 judete si Capitala sunt in scenariul rosu, in acest moment. 21 de judete sunt in scenariul galben, dupa ce au depasit rata de 1,5 la mie, iar sase judete sunt in scenariul verde cu inidenta sub 1,5 la mie.Cea mai mica rata de infectare este in judetul Harghita (0,84 la mie). Tot aici 70 de cazuri noi au fost raportate de autoritati pentru 24 de ore.Citeste si: