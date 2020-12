Indemnul medicului Virgil Musta: Sa sarbatorim aceste zile intr-un mod intelept, sa nu ne expunem imbolnavirii

"La finele acestui an, unul cu totul aparte, in care lupta impotriva acestui virus ne-a unit pe foarte multi, incerc sa rememorez principalele momente pe care le-am trait impreuna, pentru ca eu cred ca avem cu totii de invatat.Au fost si momente bune, cand cu totii credeam ca am invins si am scapat de pericol, dar si momente pe care mi-e foarte greu sa mi le mai amintesc, in care am asistat la tragedii familiale, la pierderea celor dragi. Nu stiu daca fara voi as fi putut depasi acele momente", a scris Virgil Musta pe Facebook Medicul spune ca oamenii, prin atitudinea lor, i-au dat speranta si i-au confirmat ca este bine ceea ce face, in lupta cu virusul."Prin atitudinea voastra mi-ati dat speranta, mi-ati confirmat ca ceea ce fac este bine si necesar, mi-ati dat energie pentru a merge mai departe. Aveam un scop clar (si inca il am), sa incerc sa va transmit tot ce stiam si consideram ca este important, pentru ca impreuna sa invingem cat mai repede si cu mai putine pierderi acest virus necunoscut si pentru noi medicii si specialistii. A fost un an dificil pentru toti, atat pentru voi, cat si pentru noi personalul medical din prima linie. Dar acum, cred ca trebuie sa ne linistim si sa ne bucuram de Sfintele Sarbatori de Craciun", a completat Musta.El are si cateva sfaturi pentru perioada sarbatorilor de iarna."Va rog doar sa sarbatorim aceste zile intr-un mod intelept, sa nu ne expunem imbolnavirii, tocmai acum cand eu cred ca mai avem putin pana vom scapa de acest cosmar. Va rog sa ne gandim la cei dragi, sa fim solitari cu ei si sa-i protejam, mai ales daca stim ca au factori de risc spre o evolutie severa in caz de imbolnavire. Sa fim solidari si darnici cu cei care au nevoie, sa sarbatorim acest Craciun in familia restransa, asa cum traditia stramoseasca ne-a invatat ca trebuie sa cinstim Nasterea Mantuitorului. Sunt convins ca sufletul nostru va fi mult mai bogat, desi am avut un an cu multe frustari. Va doresc Craciun Binecuvantat, Sarbatori Fericite si un An Nou cu sanatate si cu revenirea la normalitate, chiar daca o alta normalitate", a concluzionat medicul.CITESTE SI: