India depaseste 4 milioane de cazuri de COVID-19. A devenit a treia tara din lume care a depasit acest prag

Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent 4.023.179 de cazuri de infectari cu COVID-19, imediat dupa Statele Unite (peste 6,3 milioane) si Brazilia (4,1 milioane).In timp ce guvernul a redus restrictiile, India este in prezent tara unde numarul de cazuri creste cel mai rapid, cu peste 80.000 de noi cazuri pe zi, si cel mai mare numar de decese zilnic, peste o mie.In doar treisprezece zile, a doua cea mai populata tara din lume a trecut de la 3 la 4 milioane de cazuri, mai rapid decat Statele Unite si Brazilia.Pandemia se raspandeste in prezent in zonele rurale, cu un sistem sanitar inadecvat si, in acelasi timp, reapare in orase mari, precum New Delhi si Mumbai. Aproape un sfert dintre noile cazuri zilnice sunt inregistrate in statul Maharashtra, din care face parte Mumbai.