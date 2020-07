India devine a treia cea mai afectata tara de COVID-19 dupa SUA si Brazilia, cu aproape 700.000 de contaminari si 14.000 de decese

India, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, a depasit Rusia ca numar de contaminari si se afla dupa Statele Unite si Brazilia.Ministerul indiain al sanatatii a anuntat luni ca peste 23.000 de cazuri de covid-19 au fost intergistrate in 24 de ore - o usoara scadere fata de cele 25.000 de cazuri inregistrate duminica.Aproape 14.000 de oameni au murit din cauza covid-19 de la aparitia epidemiei in India, in ianuarie.India a inregistrat de opt mai multe cazuri decat China - care are aproximativ acelati numar de locuitori -, tara in care a aparut noul coronavirus la sfarsitul anului trecut.Autoritatile au renuntat la deschiderea Taj Mahal, cea mai celebra atractie turistica din tata, in orasul Agra, situat la 200 de kilometri de New Delhi, dupa descoperirea unor noi focare de contaminare in regiune.