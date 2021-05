India distribuie un medicament nou pentru tratarea simptomelor COVID-19. Unii experti pun eficacitatea la indoiala

Medicamentul "2-deoxy-D-glucose" (2-DG) a fost dezvoltat de un laborator al Organizatiei de Cercetare si Dezvoltare in domeniul Apararii din India (DRDO) si de Compania farmaceutica Dr Reddy's Laboratories, cu sediul in Hyderabad.Primul lot de medicamente a fost lansat de ministrul Apararii din India, Rajnath Singh, si de ministrul Sanatatii, Harsh Vardhan, in capitala New Delhi si va fi utilizat in spitale din oras. Unii experti au pus totusi la indoiala eficacitatea noului medicament spunand ca nu au fost publicate suficiente dovezi din etapa a doua si a treia a studiilor clinice.O varianta a 2-DG a fost utilizata pe baza experimentala pentru tratarea anumitor tulpini de cancer, insa nu a fost inca aprobata in acest scop, a declarat expertul in biologie moleculara Rakesh Mishra.Mishra, care a fost implicat in dezvoltarea noului medicament, a afirmat ca acesta a blocat capacitatea virusului de a se multiplica in anumite celule si un procent semnificativ de pacienti din cadrul studiilor nu au mai avut nevoie de aport de oxigen dupa ce au primit doua doze din noul medicament.Distributia medicamentului survine dupa saptamani de lipsa de oxigen in spitale, tot mai solicitat in timpul celui de-al doilea val de COVID-19 in India, extrem de virulent. Zeci de decese au fost raportate in orase din toata tara, intre care New Delhi, Bangalore si Goa, capitala Panaji, in conditiile in care rezervele de oxigen s-au epuizat in spitale, iar pacientii ingrijiti la domiciliu au fost nevoiti sa plateasca dublul sau chiar triplul pretului pentru concentratoarele de oxigen.