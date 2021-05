India inregistreaza un nou record al infectarilor cu COVID-19. Doar 2% din populatie este vaccinata VIDEO

Numarul total al contagierilor de la izbucnirea pandemiei in aceasta tara de 1,35 de miliarde de locuitori a ajuns la 21,4 de milioane, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sanatati, astfel incat India a ajuns sa ocupe locul al doilea in clasamentul celor mai afectate tari de COVID-19, fiind devansata doar de Statele Unite (32,6 milioane de cazuri, potrivit Universitatii Johns Hopkins). India a inregistrat intr-o singura zi 3.915 de morti de COVID-19 , o cifra ceva mai mica decat recordul raportat joi, ridicand bilantul total al deceselor la 234.083.Programul de vaccinare deschis sambata intregii populatii de peste 18 ani este vazut ca o speranta pentru a iesi din criza, in mijlocul unui al doilea val foarte virulent al pandemiei si in conditiile in care autoritatile sanitare au avertizat ca un al treilea val de coronavirus este inevitabil.India a administrat in ultimele 24 de ore 2,3 milioane de doze de vaccinuri, un numar in crestere dupa ce ritmul de vaccinare a fost incetinit in ultimele zile din cauza penuriei de doze cu care se confrunta numeroase state federale indiene. In total, India a administrat 164 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 de la demararea "celui mai mare program de vaccinare din lume" in luna ianuarie.Totusi, doar putin peste 2 % din populatia tarii a fost complet vaccinata cu unul dintre vaccinurile aprobate in tara, precum Covishield produs de Institutul Serum din India (SII), Covaxin de la laboratorul indian Bharat Biotech, alaturi de Sputnik V importat din Rusia. Guvernul indian a recunoscut miercuri , pentru prima data, ca spectaculoasa crestere a cazurilor in numeroase state ale tarii este "corelata" cu o mai mare prezenta a variantei indiene "dubla mutanta" B.1.617, desi nu se poate inca stabili "o legatura directa".Escaladarea numarului de cazuri a fost atribuita si nerespectarii de catre populatie a masurilor anti-coronavirus, prin participarea masiva la mitinguri electorale si la festivalul religios Kumbh Mela, unul dintre cele mai mari si cele mai vechi ritualuri religioase din lume.