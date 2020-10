India incepe selectarea persoanelor care vor primi cu prioritate vaccinul anti-COVID

Potrivit The Times of India, angajatii din prima linie in sanatate si igiena, angajatii din politie si persoanele varstnice cu comorbiditati vor primi vaccinul cu prioritate.Planul, care se afla inca in stadiul de proiect, are drept scop vaccinarea a 23% din populatie intr-o prima etapa. Documentul final ar putea fi gata pana la finalul perioadei octombrie-noiembrie, se mai precizeaza in raport.Persoanele selectate vor beneficia de circa 600 de milioane de doze de vaccin.La inceputul acestei luni, ministrul Sanatatii, Harsh Vardhan, a spus ca India spera sa primeasca pana la 500 de milioane de doze de vaccinuri contra coronavirusului pana in iulie anul viitor pentru inocularea a circa 250 de milioane de persoane.Potrivit oficialilor, administrarea vaccinului unei populatii de 1,3 miliarde de persoane va fi un exercitiu gigantic, care se va prelungi probabil pana in 2022.Bilantul total al infectiilor cu coronavirus in India a ajuns la 7,43 de milioane sambata, dupa ce a crescut cu 62.212 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatatii.Numarul cazurilor active de infectare a scazut insa sub 800.000, pentru prima data in 1,5 luni, ceea ce este o realizare semnificativa, potrivit ministerului.India a inregistrat al doilea cel mai mare numar de cazuri la nivel mondial dupa Statele Unite si exista temeri ca bilantul ar putea creste pe perioada sezonului festivalurilor, care se afla in desfasurare.