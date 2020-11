India va produce o parte din vaccinul rusesc contra COVID-19

"Hetero, unul dintre principalii producatori de medicamente generice din India, a acceptat sa produca in India peste 100 de milioane de doze pe an din Sputnik V", a anuntat intr-un comunicat RDIF, care a finantat dezvoltarea vaccinului, adaugand ca productia urmeaza sa fie demarata "la inceputul anului 2021".Potrivit comunicatului, studii clinice asupra vaccinului, in fazele a II-a si a III-a, sunt in curs de desfasurare in India."Datorita cooperarii noastre cu Hetero, vom putea fi in masura sa crestem in mod semnificativ capacitatea de productie si de a furniza populatiei indiene o solutie eficace in aceasta perioada dificila a pandemiei", a comentat directorul fondului, Kirill Dmitriev, citat in comunicat.RDIF a precizat ca "cererile" pentru peste 1,2 miliarde de doze din vaccinul Sputnik V au fost inaintate de "peste 50 de tari".Pe langa India, vaccinul urmeaza sa fie produs cu precadere in Brazilia, China sau Coreea de Sud, conform aceleiasi surse.Marti, Rusia a afirmat ca Sputnik V, dezvoltat de centrul de cercetare Gamaleia din Moscova, are o eficacitate de 95%, un rezultat echivalent cu vaccinurile dezvoltate de alianta Pfizer / BioNTech si de compania americana Moderna."Pretul unei doze de Sputnik V pentru piata internationala va fi mai mic de 10 USD ", a precizat RDIF.Vaccinul Sputnik V se afla in prezent in faza a 3-a a studiilor clinice randomizate "dublu-orb" - cand nici pacientul, nici medicul nu stiu daca a fost administrat un placebo - in randul a 40.000 de voluntari.Concurenta internationala se dezlantuie in cursa pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva virusului responsabil de pandemie, care a paralizat tari intregi de la inceputul anului.Rusia este hotarata sa se afle in fruntea cursei si a anuntat in august, chiar inainte de studiile clinice pe scara larga, eficacitatea Sputnik V, suscitand indoieli in cadrul comunitatii stiintifice internationale.Citeste si: Accident grav la Vaslui. Un barbat a murit dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat in padurea de la marginea drumului