Indonezia a inceput campania de imunizare. A optat pentru vaccinul chinezesc CoronaVac

Presedintele Joko Widodo a fost primul indonezian caruia i s-a administrat vaccinul, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential, dupa care au urmat reprezentanti ai guvernului, cadrelor medicale si comunitatilor religioase.'Dupa aceasta, vom extinde programul de vaccinare la intreaga tara', pentru 'a intrerupe lantul de transmitere a coronavirusului, a proteja sanatatea populatiei si a sprijini redresarea economiei', a declarat Joko.Agentia indoneziana pentru medicamente si alimente a autorizat luni vaccinul dezvoltat de laboratorul Sinovac Biotech din China.Decizia de emitere a autorizatiei de urgenta s-a bazat pe rezultatele preliminare ale testelor de faza ultima din Indonezia, Brazilia si Turcia, a precizat agentia.Potrivit acesteia, vaccinul de la Sinovac a demonstrat o eficacitate de 65,3% in Indonezia, de 78% in Brazilia si de 91,25% in Turcia.Cu toate acestea, din Brazilia au venit marti informatii ca vaccinul a avut o eficacitate clinica de doar 50,4% in trialul din tara sud-americana.Saptamana trecuta, Consiliul indonezian al ulemalelor, autoritatea semi-oficiala in problemele islamului, a declarat ca vaccinul de la Sinovac este halal si, prin urmare, acceptabil pentru a fi administrat musulmanilor.Indonezia a primit pana acum 18 milioane de doze de vaccin Sinovac si se asteapta sa primeasca intre 54 si 108 milioane de doze de la Alianta Globala pentru Vaccinuri si Imunizare (GAVI), a declarat luni ministrul sanatatii, Budi Gunadi Sadikin.Vaccinurile dezvoltate de companii occidentale, printre care AstraZeneca si Novavax, ar urma sa vina in lunile urmatoare.Indonezia, a patra cea mai populata tara din lume, cu 270 milioane de locuitori, are cele mai multe cazuri de COVID-19 din Asia de Sud-Est, aproape 850.000, si 24.645 de decese.