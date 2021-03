Un infirmier din Iasi a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19

Barbatul nu se vaccinase si cel mai probabil a contractat virusul din spital.Coordonatoarea UPU/ SMURD a declarat ca decesul barbatului este singurul deces Covid 19 din spitalul "Sfatul Spiridon" din Iasi."Cu multa durere, echipa UPU- SMURD Iasi traieste astazi pierderea unui membru al ei, in lupta cu Covid 19, un infirmier cu experienta, 57 ani, un coleg cu suflet mare si dragoste de pacienti, un tata si un sot minunat! In ciuda eforturilor noastre si mai ales ale echipei din ATI, colegul nostru, Viorel Cornea a plecat spre o lume mai linistita. Este singurul deces Covid 19 din spitalul nostru care a tratat peste 4.000 de pacienti Covid 19", a spus prof. univ. dr Diana Cimpoesu, coordonatoarea UPU/SMURD, potrivit Europa FM Autoritatile au transmis vineri, 26 martie, ca in ultimele 24 de ore s-au infectat cu noul coronavirus 6.516 de persoane si au decedat 116 din cauza bolii. La ATI sunt 1.364 de pacieti internati.