Sute de parinti speriati ca statul roman le-ar putea "lua copiii" daca au COVID. Raspunsul autoritatilor: "Informatia este falsa"

Noua lege a carantinei permite intr-adevar preluarea temporara a minorilor, in centre de ingrijire sau la asistenti maternali,O informatie falsa circula de cateva zile in grupurile pentru parinti, aceea ca minorii cu parinti infectati ar putea fi "luati" de Protectia copilului. Nelu Tataru , ministrul Sanatatii, a raspuns si el, raspicat:"Acel paragraf din legea carantinei vine sa acopere si situatia in care in familie nu se cunosc nici rude indepartate, in care parintele sa aiba incredere. Parintele, medicul sau, DSP pot cere ajutor serviciului de asistenta sociala, care sa ofere minorului hrana, adapost si supraveghere".Si Madalina Turza, presedinte Protectia Copilului da, la randu-i, lamuriri si spune ca a fost nevoie de acel parafrag in lege "pentru ca asta e lumea in care traim" si ca el este"Am primit in ultimele zile sute, sute de mesaje, de intrebari, de mesaje chiar de amenintare legate de acest risc de a lua copiii din familii.In plus, aceasta masura de ocrotire temporara nu anuleaza drepturile parintesti. Scopul e clar: ca nicio persoana, copil, sau adult cu handicap, sa nu ramana pe drumuri , in caz ca cel/cei de care depinde se imbolnavesc.De ce a fost nevoie de o lege care sa spuna exact ce se intampla cu copilul sanatos, daca parintii sunt bolnavi? Pentru ca aceasta e lumea in care traim. Au fost deja cazuri in care, cu un bebelus pozitiv si contagios, s-a internat mama negativa, pentru ca interesul era sa fie ingrijit cat mai bine. Dar n-ar avea nicio logica sa pui in spital un copil negativ, cu un parinte pozitiv".600 de locuri sunt deja pregatite in centre, pentru copiii care ar trebui gazduiti temporar si numai cu acordul parintilor, cata vreme acestia nu ii pot ingriji.Pana acum, au existat solicitari doar pentru cinci minori -din Teleorman, Buzau si Suceava.2.200 de minori romani au fost deja infectati cu noul virus, informeaza Protv