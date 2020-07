Informatiile care ne protejeaza de noul coronavirus. Lista publicata de Societatea de Boli Infectioase

Este important macar sa va reamintiti cateva informatii si sfaturi esentiale pentru a va proteja de noul coronavirus Societatea de Boli Infectioase a intocmit un ghid despre coronavirus, destinat in special copiilor si tinerilor, cu intrebari si raspunsuri clare, pe intelesul tuturor.In primul rand, Societatea de Boli Infectioase explicaConform Organizatiei Mondiale a Sanatatii,care nu a fost depistat anterior la om. A aparut de la o sursa animala, dar se raspandeste de la persoana la persoana.In cazuri grave, infectia poate provoca pneumonie, sindrom respirator acut sever, insuficienta renala si chiar moarte.. Solicita ingrijiri medicale daca ai febra, tuse sau dificultati in respiratie., apoi aruncati servetelul la gunoi, niciodata pe jos, sau pe alte suprafete. Daca nu aveti un servetel la indemana, tusiti sau stranutati in pliul cotului.Solicitati ingrijiri medicale daca o persoana apropiata are febra, tuse sau dificultati de respiratie.Persoanele de toate varstele pot fi infectate de noul coronavirus. Persoanele in varsta si persoanele cu afectiuni medicale preexistente (astm, diabet, boli cardiace) par sa fie mai vulnerabile la imbolnavirea severa cu virusul.. Cu toate acestea, daca esti spitalizat, iti pot fi administrate antibiotice, deoarece este posibila co-infectia bacteriana.. Cei infectati cu virusul beneficiaza, insa, de ingrijire adecvata pentru ameliorarea si tratarea simptomelor, iar cei cu forme grave ale bolii beneficiaza de ingrijire si sprijin.Mastile medicale sunt importante in primul rand pentru reducerea ritmului de raspandire a bolii. Dar ele nu va pot proteja de noul coronavirus daca nu tineti cont si de igiena mainilor si de alte masuri de preventie -evitarea aglomeratiilor si respectarea distantarii fiziceAcoperiti-va gura si nasul cu masca, asigurandu-va ca nu raman spatii deschise intre fata si masca.Nu aruncati mastile la intamplare, ci doar la gunoi. Cand scoateti masca, nu atingeti partea din fata a ei, aruncati-o imediat, niciodata la intamplare, ci intr-un cos inchis.Societatea de Boli Infectioase pune la dispozitiesi undespre simptomele noului coronavirus: