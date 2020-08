Informatiile false despre pandemie au inregistrat de patru ori mai multe vizualizari pe Facebook decat informatiile institutiilor sanitare, inclusiv cele ale OMS

Raportul, denumit, a cules date din cinci tari si a ajuns la concluzia ca eforturile retelei de socializare de a combate dezinformarea sanitara "sunt subminate grav de propriile sale sisteme", titreaza EFE.In pofida solutiilor "de urgenta" implementate de Facebook odata cu pandemia, continutul paginilor care difuzeaza dezinformari pe teme de sanatate a ajuns in aprilie la circa 460 de milioane de vizualizari, potrivit Avaaz Directorul Avaaz, Fadi Quran deplange in comunicat faptul ca Mark Zuckerberg, cofondator al Facebook, "a promis ca va oferi informatii fiabile in timpul pandemiei, dar propriul sau algoritm a sabotat aceste eforturi", orientandu-i pe multi dintre cei circa 2,7 miliarde de utilizatori catre retele de difuzare a dezinformarii in materie medicala.Aceasta "infodemie", potrivit lui Quran, "va continua sa agraveze pandemia pana cand Facebook isi va dezintoxica algoritmul si va transmite rectificari tuturor celor care au fost expusi acestor minciuni virale"., pentru a pune in "carantina" dezinformarea si pe cei care o difuzeaza pe scara extinsa.In primul rand, rectificarea informatiei, prin corecturi retroactive efectuate de verificatori independenti si transmise tuturor utilizatorilor care au vazut aceste continuturi.Un studiu comandat de Avaaz Universitatii George Washington si Universitatii de Stat Ohio arata ca "aceasta solutie poate reduce dezinformarea, in medie, cu 50%".Al doilea pas ar fi "dezintoxicarea algoritmului" Facebook, prin limitarea distribuirii continuturilor care dezinformeaza si a celor elaborate de actori care se pozitioneaza sistematic in feed-urile utilizatorilor, ceea ce ar diminua posibilitatea de accesare a acestora cu circa 80%.Raportul mai noteaza ca numai 16% din continuturile cu dezinformare pe teme sanitare au o eticheta de atentionare din partea Facebook, restul de 84% ramanand online fara niciun tip de avertisment, desi continutul este confirmat ca fiind fals, dupa cum o arata 174 de articole si materiale indicate in acest studiu.Potrivit ONG-ului Avaaz, principaliipe retelele de socializare sunt ", unul dintre cele mai mari website-uri care difuzeaza dezinformari pe teme de sanatate, si, o pagina care prezinta dezinformarea sanitara drept stiinta".Investigatia Avaaz s-a axat pe actori in principal din SUA, Marea Britanie, Franta, Germania si Italia, ceea ce inseamna ca retelele si vizualizarile analizate in raport reprezinta doar "o mica mostra a acestei probleme la nivel mondial".