INSP a actualizat definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus si recomandarile de prioritizare a testarii pentru COVID-19

Ce este un caz suspect

Ce este cazul probabil

Ce este un caz confirmat cu noul coronavirus

Ce este contactul direct

Definitiile COVID-19 comunitar sau IAAM

Deces la pacient confirmat cu COVID-19

Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2

13 categorii de persoane se testeaza cu prioritate, intre acestea fiind gravidele aflate in izolare sau carantina la domiciliu, pacientii care necesita transplant si pacientii oncologici inainte de internarea in spital sau procedurile de radioterapie. Daca pacientii oncologici sunt copii care se interneaza cu un parinte si acesta este testat. Potrivit INSP , caz suspect este orice persoana cu debut brusc de febra si tuse sau orice persoana cu debut brusc al oricaror trei sau mai multe dintre urmatoarele semne si simptome: febra, tuse, astenie, cefalee, mialgii, dureri in gat, coriza, dispnee, anorexie / greturi /varsaturi, diaree, status mental alterat, debut recent de anosmie (pierderea mirosului) sau ageuzie (pierderea gustului) in absenta unei cauze identificate.De asemenea, se incadreaza la aecasta definitie de caz orice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie sau orice persoana cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra si tuse si dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) si care necesita spitalizare peste noapte).Este important de stiut ca pentru copiii cu varsta pana la 16 ani care prezinta manifestari gastro-intestinale (varsaturi, diaree) neasociate cu alimentatia, se poate suspecta infectia cu SARS-CoV-2.Un astfel de exemplu este un pacient care intruneste criteriile clinice de mai sus si este contact al unui caz confirmat sau are legatura epidemiologica cu un focar cu cel putin un cazconfirmat.INS mai precizeaza ca, in conformitate cu Recomandarile de prioritizare a testarii pentru COVID-19, toti contactii directi simptomatici ai cazurilor confirmate trebuie testati.De asemenea, un alt caz probabil poate fi un caz suspect cu imagine pulmonara sugestiva pentru COVID-19 (de ex: opacitati neclare, frecvent rotunde, cu distributie perifericainferioara).Mai poate fi un caz probabil un adult decedat fara o cauza explicabila, cu insuficienta respiratorie care a precedat decesul si care a fost in contact cu un caz confirmat sau care a avut legatura epidemiologica cu un focar cu cel putin un caz confirmat.Potrivit Institutului National pentru Sanatate Publica, un caz confirmat este o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.Potrivit definitiei de caz, contactul direct este:- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strangerede mana fara igiena ulterioara a mainilor);- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unuicaz de COVID-19 (ex. in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata demanusa);- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distantamai mica de 2 m si cu o durata de minimum 15 minute;- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex. sala de clasa, sala de sedinte,sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute sila o distanta mai mica de 2 m;- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana careacorda ingrijire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randulpersonalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cuCOVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie.Legatura epidemiologica ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioaredatei debutului.Un caz COVID-19 poate fi de origine comunitara sau asociat asistentei medicale(IAAM), in functie de:- numarul de zile anterioare datei debutului sau a confirmarii in laborator, dupadata internarii intr-o unitate sanitara (spital, centru de dializa), centru rezidentialde sedere prelungita (ziua 1);- argumentele din investigatia epidemiologica privind originea comunitara sauIAAM (apartenenta cazului la focare de infectii cu una sau alta dintre origini)Pot exista urmatoarele situatii:- simptome prezente la internare sau debut in primele 48 de ore dupa internare;- debut in zilele 3-7 dupa internare si o suspiciune puternica de transmitere comunitara(apartenenta la un focar de cazuri comunitare);- debut dupa 48 ore de la internare si o suspiciune puternica de transmitere asociataasistentei medicale;- cazurile la personalul medico-sanitar si auxiliar, daca nu exista argumente puternicein favoarea unei transmiteri comunitare;Cazurile cu debut in primele 14 zile dupa externarea dintr-o unitate sanitara pot fi:- IAAM, daca debutul are loc in primele 48 de ore dupa externare;- cu origine incerta, in cazul debutului la 3-14 zile dupa externare, daca nu existaargumente puternice in favoarea unei origini comunitare sau IAAMAtribuirea unei categorii de transmitere sau alteia ar trebui facuta dupa o evaluareatenta a fiecarui caz in parte.Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmatcu COVID-19, cu exceptia situatiilor in care exista o alta cauza clara de deces care nupoate fi in relatie cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acuta majora, etc) si lacare nu a existat o perioada de recuperare completa intre boala si momentuldecesului.Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei bolipre-existente (de ex. cancer, afectiuni hematologice etc.) si COVID-19 trebuieraportata ca si cauza a decesului, independent de conditiile medicale preexistente care se supecteaza ca au favorizat evolutia severa a COVID-19.Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, rapidsi eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor deprevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor epidemiologice siclinice relevante.Recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19:1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conformdefinitiei de caz;2. Contacti directi simptomatici ai cazurilor confirmate;3. Pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant(asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoieticeinainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stemhematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari dinperioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;4. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care sedeplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare - la fiecaredoua saptamani;5. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusamedicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital;6. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sauradioterapie:- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentrumonitorizare;- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte deprima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei;7. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevreinvazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/manoperei;8. Pacienti hemodializati asimptomatici - de 2 ori pe luna;- Pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zileinterval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separatede restul pacientilor;9. Pacienti hemodializati simptomatici;10.Persoane institutionalizate asimptomatice - de 2 ori pe luna;11.Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - saptamanal;12.Gravidele asimptomatice care se afla in carantina / izolare la domiciliu sau aufost contact direct cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenitsimptomatice;13.Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat,in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant;Buletinele de analiza cu rezultate pozitive ale testarilor vor fi raportate imediat, scanat,in acelasi mesaj trimis pe e-mail de catre laboratorul care a efectuat testarea, catrespitalul solicitant, directia de sanatate publica de apartenenta a cazului si INSP si se vorlua masurile necesare de internare / izolare a persoanelor infectate.In aceste cazuri, unitatile sanitare isi vor efectua propria ancheta epidemiologica si voradopta masuri de limitare a infectiei, actiuni ce intra in responsabilitatea directa amanagerului.Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis in termen de 24 de ore directiei desanatate publica a judetului de apartenenta a cazului.