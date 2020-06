INSP a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus. Persoanele care vin din aceste zone nu vor mai sta in carantina

Ziare.

Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00.Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii.Lista intrata in vigoare in aceasta saptamana cuprinde urmatoarele state: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Confederatia Elvetiana, Estonia, Finlanda, Franta metropolitana (teritoriul european al Frantei), Germania (cu exceptia districtului Kreis Gutersloh care este zona galbena), Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria.Toate persoanele asimptomatice care sosesc in Romania dintr-o tara care nu face parte din lista tarilor exceptate trebuie sa intre in izolare la domiciliu 14 zile/ carantina; izolarea se aplica tuturor persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa.