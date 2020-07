INSP: Aproape jumatate din cazurile de Covid-19 inregistrate in ultima saptamana au fost raportate in cinci judete

Astfel, in perioada 13-19 iulie, un procent de 43,4% din imbolnaviri s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Brasov, Galati si Prahova.In Arges, Brasov, Dambovita si Galati se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori.In judetele Buzau, Gorj, Vrancea, Prahova, Bucuresti, Ialomita, Mehedinti, Olt si Braila se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 50/100.000 locuitori.Referitor la decese, cele mai multe, respectiv 42,6%, au fost inregistrate in Arges, Prahova, Bucuresti, Galati si Timis. Un procent de 78.5% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59% din decese au fost la barbati.In ceea ce priveste mortile persoanelor infectate cu virusul, 42,6% din totalul deceselor inregistrate saptamana trecuta au fost raportate in Arges, Prahova, Bucuresti, Galati si Timis. Analiza INSP arata ca 78.5% din cei decedati aveau varste de peste 60 ani, iar 59% erau de sex masculin. In 94% din aceste cazuri, victimele coronavirusului aveau cel putin o comorbiditate asociata.Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania pana la momentul realizarii analizei, respectiv 38.139, procentele pe judete arata in felul urmator: Bucuresti - 11,7% din cazuri, Suceava - 11,2% din cazuri, Brasov - 6,2% din cazuri, Arges - 5,5% din cazuri si Galati - 4,3% din cazuri.Cat despre decesele persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 (respectiv 2.038), situatia este urmatoarea: Suceava - 14,8% din numarul deceselor, Bucuresti - 7,9%, Galati - 5,5%, Brasov - 4,9% si Arges - 4,4%.