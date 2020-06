INSP: Evolutia liniara a cazurilor de coronavirus ascendenta. Judetele Brasov si Vrancea, cu 50 de cazuri noi la 100.000 de locuitori

Ziare.

Potrivit analizei citate, concluzii INSP in legatura cu evolutia epidemiei de coronavirus in Romania pana la 21 iunie sunt urmatoarele:- In saptamana 15 - 21 iunie, 45,7% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Brasov, Suceava, Vrancea si Arges.- 47.3% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Vrancea, Bucuresti, Arges si Bistrita Nasaud.- Evolutia liniara a cazurilor de coronavirus a devenit din nou ascendenta, pentru prima data dupa saptamana 27 aprilie - 3 mai.- In judetele Brasov si Vrancea se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 50/100.000 locuitori.- 1 din 7 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical.- 76,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 58,8% din decese au fost la barbati.- 93,6% din toti cei decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata.Cat priveste varsta medie a persoanelor infectate cu coronavirus, potrivit INSP, este 48 de ani, fiind pacienti de la 0 la 99 de ani, in timp ce varsta medie a celor care au decedat este 69 de ani. Cei care au murit aveau varste cuprinse intre 20 si 99 de ani.