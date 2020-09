INSP: In 11 judete si Bucuresti - rata de incidenta cumulata este de peste 100 de cazuri de COVID-19/ 100.000 locuitori. In 15 judete, trend ascendent

"In saptamana 14 - 20 septembrie, 32,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Cluj, Timis si Suceava", precizeaza INSP, in raportul saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate pana pe 20 septembrie.INSP arata ca 32% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate, in aceeasi perioada, in Bucuresti, Maramures, Bihor, Hunedoara si Prahova.In 11 judete si municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100 de cazuri la suta de mii de locuitori.In 15 judete exista un trend ascendent in ceea ce priveste noul coronavirus - Alba, Botosani, Cluj, Covasna, Ialomita, Ilfov, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea.Potrivit INSP, 1 din 23 de cazuri totale de coronavirus a fost inregistrat la personal medical.Totodata, 80,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59,8% - la barbati.95% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata, cum ar fi afectiuni cardiovasculare, diabet, afectiuni neurologice, renale, obezitate, afectiuni pulmonare, neoplasm.In ceea ce priveste numarul de focare inregistrate saptamana trecuta (208 in total), 44 au fost in unitati medico-sanitare, 38 - in centre rezidentiale pentru copii sau varstnici, 38 - familiale, 33 - in unitati de productie, 18 - la operatori economici, 15 - in institutii publice, 13 - invatamant, 3 - teatru/opera, 2 - club sportiv, 2 - Horeca, 2 - comunitar.