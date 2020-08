INSP: Noua judete inregistreaza un trend ascendent al infectiilor cu noul SARS-CoV-2

Potrivit raportului saptamanal al institutiei, citat de TVR , cele noua judete sunt: Alba, Botosani, Calarasi, Dolj, Iasi, Satu Mare, Salaj, Teleorman si Tulcea.Un trend descendent in saptamana 17-23 august, comparativ cu cea anterioara, se inregistreaza in judetele Arges, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Sibiu si Vrancea.In saptamana 17 - 23 august, 34.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Prahova, Iasi, Bihor si Timis, iar 30.9% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Bihor, Arges, Buzau si Iasi."In 6 judete si Municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori", se arata in raportul saptamanal al INSP.79.8% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 59.7% din decese au fost la barbati. De asemenea, 94.8% din toti cei decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata.Un caz din 18 a fost inregistrat la personal medical, se mai arata in raport.Citeste si: