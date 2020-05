INSP: Peste 90% din cei declarati morti de COVID aveau cel putin o alta boala asociata

Ziare.

Raportul INSP arata ca din cele 1.186 de decese inregistrate pana duminica, 58,7% au fost la barbati, in 90,7% din cazuri pacientii aveau si alte comorbiditati asociate, iar 76,4% dintre decese au avut loc la pacienti de peste 60 de ani."43,9% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Bucuresti, Galati, Arad si Hunedoara", se arata in raportul intocmit pentru saptamana 18-24 mai.De asemenea, 42,4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucuresti, Neamt, Botosani si Arad.Raportul mai arata ca unul din sase cazuri a afectat un cadru medical.Numarul total al victimelor a crescut luni la 1.205.