Un inspector DSP, bolnav de COVID-19, a decedat in timpul transportului spre Capitala. Statia de oxigen a ambulantei s-a defectat

Se pare ca in timpul transportului, intre Horezu si Valcea, statia de oxigen de la ambulanta s-a defectat, iar pacientul a fost dus la Serviciul de Urgenta al Spitalului din Valcea.Pacientul a fost dus la Spitalul Ramnicu Valcea, unde a fost resuscitat insa a intrat in stop cardio-respirator si a murit dupa doua ore.Este vorba despre Adrian Virgil Dobrin, seful Inspectiei Sanatate Publica din cadrul DSP Gorj, scrie gorjeanu.ro Acesta a fost internat in Spitalul Targu Carbunesti de trei zile, insa starea lui s-a agravat si s-a decis transferul in Capitala.Alte trei subalterne ale lui Dobrin sunt internate in spitale . Una dintre doctorite a fost preluata cu un elicopter vineri si dusa la Bucuresti iar alte doua sunt internate la Spitalul de la Pasarela, in Sectia ATI Covid, ambele fiind intubate.Cei patru au facut parte din echipele mixte de control trimise de fostul prefect Pistol, in judet, masiv in ultimele doua saptamani. Inspectorii DSP au stat mult in statiunea Ranca dar si in alte zone aglomerate.