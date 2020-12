Ciuca: Institutul Cantacuzino a primit lazile de gheata carbonica cu care va putea livra vaccinurile catre cele sase centre regionale

"Vaccinul va sosi in tara pe data de 26 decembrie, a doua zi de Craciun. In momentul de fata sunt luate toate masurile astfel incat la centrul de depozitare national, stabilit la Cantacuzino sa fie indeplinite standardele si conditiile de depozitare. De asemenea, in tara sunt 6 centre regionale la Timisoara, Cluj, Iasi, Craiova, Constanta si Brasov. De la centrul din Bucuresti pleaca la cele 6 centre de depozitare, la fiecare dintre ele fiind pregatita infrastructura", a declarat Ciuca la TVR1, marti seara.Primul ministru interimar a adaugat ca vaccinul va fi transportat cu echipamentele logistice ale companiei producatoare, Pfizer."Vaccinul este transportat de catre echipamentele logistice ale companiei producatoare, Pfizer, ajunge la centrul de depozitare si de la centrul de depozitare, chiar astazi a raportat directorul Institutului Cantacuzino, ca a primit lazile de gheata carbonica cu care va putea sa asigure livrarea de vaccinuri catre cele sase centre regionale si de asemenea, numarul suficient de lazi astfel incat de la acest centru sa putem sa livram pentru prima zi cand vom executa vaccinarea pe 27 decembrie, catre cele zece spitale care au fost vioara intai in combaterea virusului. Sunt deja protocoalele stabilite", a mai precizat Ciuca.Nicolae Ciuca a declarat ca autoritatile au stabilit toate detaliile privind transportul vaccinului."Sunt toate etapele, toate liniile, toate protocoalele stabilite. Vreau sa va spun ca ne-am dus in asemenea detaliu incat stim inclusiv masina si numele soferului care transporta aceste vaccinuri. Va pot spune ca avem 995 de centre de vaccinare in tara, sunt 81 in plus la nivelul MApN, sunt stabilite cerintele si conditiile fiecarui centru in parte, este asigurat personalul de supraveghere, tot ceea ce avem nevoie. Si avem doua elemente foarte importante, este vorba de folosirea mijloacelor digitale de evidenta si monitorizare a populatiei care doreste sa se inregistreze pentru vaccinare si monitorizarea ulterioara", a mai declarat Ciuca.Prima persoana care va fi vaccinata impotriva COVID-19 urmeaza a fi stabilita, aceasta va fi din randul medicilor sau personalului medical."Urmeaza sa fie stabilit primul subiect, va fi din randul medicilor si personalului medical. Pentru ca ne vom duce catre cele 10 spitale. Sunt doua spitale din Bucuresti, dupa care avem spitalele de boli infectioase din Constanta, Timisoara, Cluj, Craiova, Baia Mare, Suceava- Spital Judetean, Iasi, deci in total 10 spitale. Vor fi 10.000 de doze din care vor fi folosite 4.500, deci vor fi vaccinate 4.500 de persoane din acest lot de 10.000, pastrand doza de rapel pentru a fi efectuat dupa 21 de zile. Imi spunea doctorul Gheorghita de dimineata ca avem 4.500 inscrisi. Tot personalul medical care lucreaza pe spitalele covid si suport covid sunt undeva la 65.000 de oameni", a mai precizat premierul interimar.Potrivit acestuia, medicii nu sunt reticienti in a face acest vaccin."Nu am intalnit medic cu care sa discutam omeneste si care sa fi zis ca nu se vaccineaza. Sigur, am avut discutii, ne-am intalnit cu reprezentantul medicilor de familie care a zis ca are niste medici care nu sunt foarte convinsi. Odata ce ei sunt informati, sunt convinsi, fiecare dintre noi ar trebui sa le urmam exemplul", a mai adaugat Ciuca.Intrebat de ce presedintele Klaus Iohannis nu face parte din persoanele care se vaccineaza primele, in Romania, Ciuca a declarat ca seful statului a fost implicat foarte mult in campania de vaccinare."Nu pot sa am o astfel de discutie, va pot spune ca domnul presedinte a fost implicat atat din punct de vedere al functiei cat si emotional pentru ca isi doreste foarte mult ca mesajele noastre sa fie coerente si sa ajunga foarte bine la oameni", a declarat Ciuca.Citeste si: Sedinta Biroului Executiv al PNL, convocata in aceasta seara. Se asteapta propunerile de ministri