Institutul de Sanatate Publica, semnal de alarma cu privire la evolutia epidemiei de COVID-19: Adoptati un comportament responsabil

Intr-un comunicat postat pe site-ul INSP , autoritatile sanitare roaga populatia sa respecte masurile de baza de protectie sanitara, "acestea fiind singurele instrumente cu care putem preveni transmiterea virusului SARS-CoV-2 si imbolnavirea cu COVID-19"."Reluarea activitatilor si evolutia favorabila a situatiei numarului infectarilor sunt strans legate de comportamentul fiecarui individ.Recomandam informarea din surse oficiale si adoptarea unui comportament responsabil", precizeaza institutul in comunicatul intitulat "INSP trage un semnal de alarma cu privire la evolutia epidemiei de COVID-19".GCS a anuntat miercuri, in ultima raportare, 1.030 de cazuri noi de infectare cu coronavirus , numarul total al imbolnavirilor ajungand la 40.163. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.