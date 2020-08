Institutul german pentru boli infectioase: "Este posibil sa existe un vaccin COVID-19 pana in toamna anului 2020"

Institutul german "Robert Koch" (RKI) a facut public miercuri, 12 august, faptul ca un vaccin COVID-19 ar putea fi disponibil in curand, dar a avertizat ca poate dura mai mult de cateva luni pentru a pune sub control pandemia."Proiectiile preliminare arata ca disponibilitatea unuia sau mai multor vaccinuri este posibila pana in toamna anului 2020", a spus un reprezentant al Institutului "Robert Koch".Cu toate acestea, institutul a avertizat ca "in acest moment ar fi periculos sa avem incredere ca o vaccinare din toamna anului 2020 poate controla pandemia".Intr-o lucrare in limba germana intitulata "Pandemia in Germania in urmatoarele luni", RKI a avertizat ca impactul oricarui vaccin ar putea fi temperat de mutatii virale sau complicatii legate de imunitatea de lunga durata.Tot miercuri, ministrul Sanatatii din Germania, Jens Spahn, a cerut cetatenilor sa ramana vigilenti, deoarece tara a raportat cel mai mare numar de cazuri incepand cu 9 mai.Spahn a exprimat, de asemenea, scepticism fata de vaccinul anuntat de presedintele rus, Vladimir Putin . "In conformitate cu cunostintele noastre, vaccinul nu a fost testat suficient", a spus Spahn. El a sugerat, de asemenea, ca autoritatile ruse nu au fost transparente cu privire la metodele de cercetare si testare.