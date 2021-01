Institutul "Marius Nasta": 107 pacienti confirmati cu COVID-19, dintre 249 consultati in perioada Anului Nou

"Dintre acestia, 32 au necesitat internare continua in sectia COVID a unitatii", se arata intr-o informare transmisa de catre managerul Institutului "Marius Nasta", dr. Beatrice Mahler.Tot in aceasta perioada, s-au realizat 174 de teste RT-PCR pentru a confirma / infirma infectia cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, 107 teste au fost realizate la pacienti care s-au prezentat la camera de garda a institutului cu simptomatologie sugestiva de COVID-19.In prezent, in Institutul de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta' sunt internati 78 de pacienti confirmati cu COVID-19 cu forme moderate si severe, iar 14 pacienti sunt internati in compartimentul ATI-COVID si in Unitatea Mobila ATI, mai precizeaza sursa citata.