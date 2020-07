Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. In ce tara vor putea pleca romanii in vacanta, fara a intra in izolare la intoarcere

Deasemenea, din 15 august, tour-operatorii vor relua cursele charter pentru Antalya, a declarat, luni, pentru AGERPRES Pentru intrarea in Turcia, turistii romani nu sunt obligati sa prezinte rezultatul negativ al unui test Covid-19, asa cum se intampla in Grecia, autoritatile aeroportuare facand testari aleatoriu celor care intra in tara.Din 17 august de vor relua si cursele charter spre Antalya. Zborurile vor fi operate cu o frecventa saptamanala, din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.Turcia a reintrat in "zona verde", dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se impune izolarea la domiciliu 14 zile la intoarcerea in Romania. Aceasta lista va intra in vigoare pe 27 iulie. Tot de la aceasta data a fost ridicata interdictia de zbor spre Turcia, a anuntat ROMATSA.