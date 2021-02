Intalnire online intre coordonatorii campaniei de vaccinare si reprezentantii cultelor religioase

"Vineri, 12 februarie, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), col. dr. Valeriu Gheorghita , si secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, vicepresedinte al CNCAV, dr. Andrei Baciu, s-au intalnit cu reprezentantii Secretariatului de Stat pentru Culte, cu atributii in combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat al CNCAV remis luni presei. La intalnire, care s-a derulat in sistem videoconferinta , s-a discutat si despre modul in care anumite practici religioase se pot adapta masurilor de protectie sanitara, precum si importanta asigurarii continuitatii dialogului din cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din Romania.Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a oferit informatii detaliate in ceea ce priveste campania de vaccinare si i-a asigurat pe reprezentantii cultelor de sprijin pentru derularea procesului de imunizare intr-un mediu favorabil si sigur, se precizeaza in comunicat."Obiectivul CNCAV este acela de a derula in cele mai bune conditii procesul de vaccinare la nivel national, in randul tuturor categoriilor de persoane. Salut deschiderea manifestata de Secretariatul de Stat pentru Culte in organizarea unor astfel de intalniri si deschiderea de care ne-am bucurat in tot acest timp, pentru ca vaccinarea sa continue intr-un mediu favorabil si sigur", a declarat dr. Gheorghita, conform comunicatului citat.Reprezentantii celor 17 culte religioase prezenti la intalnire, din totalul de 18 culte din Romania, si-au exprimat sustinerea pentru procesul de informare a credinciosilor cu privire la campania de vaccinare impotriva COVID-19 si au apreciat buna colaborare dintre CNCAV si Secretariatul de Stat pentru Culte.